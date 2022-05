Grayscale entra in Europa con un ETF sul "futuro della finanza"

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager di cripto asset al mondo, ha, uno strumento che permette di avere. Si tratta del Grayscale Future of Finance UCITS ETF (ticker: GFOF), disponibile su London Stock Exchange (LSE), Borsa Italiana e Deutsche Börse Xetra. GFOF, che segue l'indice Bloomberg Grayscale Future of Finance, offre la possibilità di investire su società operative nel settore della finanza che hanno un'intersezione con la tecnologia e/o gli asset digitali.L'indice sottostante comprende società che compongono i tre pilastri del "futuro della finanza":(asset manager, borse, agenzie di broker e wealth manager coinvolti nella realizzazione dell'economia digitale);(organizzazioni che forniscono la tecnologia necessaria per facilitare l'economia digitale attraverso l'elaborazione dati);(aziende coinvolte direttamente nell’attività estrattiva, nella gestione dell'energia e più in generale quelle attività che compongono l'ecosistema degli asset digitali)."Il nuovo ETF si basa su quelli che sono i nostri punti di forza storici, e allo stesso tempo consente l'evoluzione della nostra attività di asset manager a supporto degli investitori per la- ha commentato Michael Sonnenshein, CEO di Grayscale Investments - GFOF è il naturale step successivo del nostro percorso espansionistico che mira ad una espansione del business a livello globale".