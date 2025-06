Young Factor, Gros-Pietro: scommettere su giovani con strumenti concreti, cruciali per nuova Europa

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -Con percorsi formativi di qualità, con il dialogo tra scuole, istituzioni e sistema bancario, con una narrazione diversa dell’economia: non come qualcosa per addetti ai lavori”, ma come parte viva della quotidianità per tutti". Lo ha detto il presidente dio, all'evento: un dialogo tra giovani, economia e finanza, promosso dUn impegno che coinvolge le scuole, gli insegnanti, le famiglie, il mondo bancario, le istituzioni. Un impegno che dice con chiarezza: i giovani contano. E meritano strumenti adeguati ad affrontare un futuro che sarà sfidante, ma che è anche promettente"."Molti ragazzi oggi - prosegue Gros-Pietro -: posso dirvi che gli eventi inattesi fanno parte della vita. Possono cambiare le carte in tavola in un attimo – lo hanno sempre fatto, anche nel passato. E lo fanno in positivo, per chi decide di essere protagonista della propria vita.Una percentuale troppo alta di giovani italiani," È importante - dice ancora Gros-Pietro - ce, perché no, imprenditoriale. Il passaggio generazionale deve portare un cambiamento culturale profondo, capace di favorire il passaggio verso un’economia più sostenibile. Il coraggio per fare tutto ciò si impara anche attraverso la conoscenzai, pianificare il modo per raggiungerli, rivedere il percorso se necessario, senza perdere la direzione".Un’occasione per accendere scintille, per far emergere curiosità, per costruire spirito critico. I percorsi di educazione finanziaria non vogliono solo “insegnare l’economia” ma suscitare domande, pensare criticamente, incoraggiare l’intraprendenza, formare cittadini consapevoli, capaci di leggere la realtà e di contribuire a migliorarla".Intesa Sanpaolo ha da tempo attivato– l’apprendimento attraverso il divertimento - che aiuta i giovani a trovare il loro posto nel mondo. Da inizio 2024 a oggi oltre centoquarantamila studenti e studentesse hanno potuto beneficiare dei progetti formativi offerti alle scuole di ogni ordine e grado."Il contesto, lo sappiamo,E per i giovani, di credere in sé stessi. Investire nei giovani è una scelta politica, culturale, etica.conclude Gros-Pietro.