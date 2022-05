Iren, presentato al Salone del Libro il fumetto "A Bordo del Nautilus"

Iren

(Teleborsa) - È stato presentato, nell’ambito dell’edizione 2022 del, il fumetto “”, realizzato dagli studenti e dalle studentesse della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Levi Montalcini di Torino con il sostegno creativo della fumettista Lorena Canottiere e il supporto di Eduiren, la struttura del Gruppo Iren che si occupa di educazione alla sostenibilità.Il volume è il frutto di un progetto realizzato incon il Salone Internazionale del Libro di Torino e avviato durante l’edizione 2021 della kermesse, e che ha coinvolto tre classi dell’istituto torinese in un laboratorio di. Gli alunni hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i temi dell’energia, della sostenibilità e del fumetto, e hanno dato poi sfogo alla fantasia elaborando e disegnando tre storie che immaginano mondi ein cui le fonti di energia sono pulite e la natura e la tecnologia permettono di trovare nuove soluzioni per diminuire il nostro impatto sull’ambiente.A raccontarlo sono le avventurose vacanze di una famiglia di ricercatori impegnati a combattere l’inquinamento; le soluzioni d’avanguardia del nuovo pianeta “” che, all’alba dell’anno 3000, permettono di realizzare energia dagli elementi naturali e di evitare l’inquinamento, trasformando il fumo ino iin nuovi oggetti; e la storia una classe “spaziale”, di una gita sulla Terra e di una strana supplente, che scatena uno scontro tra chi vuole inquinare e chi vuole salvare il pianeta.Questo progetto si inserisce all’interno delle attività chesta mettendo in campo, anche attraverso la sua struttura, con l’obiettivo di coinvolgere le comunità e sostenerle in un percorso di crescita sostenibile, a partire da un forte impegno nei confronti delle nuove generazioni.