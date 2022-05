Palo Alto Networks, balzo in borsa dopo l'aumento della guidance

Palo Alto Networks

(Teleborsa) -, società californiana di sicurezza informatica, ha registratoin crescita del 29% anno su anno a 1,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 aprile 2022). L'non GAAP è stato di 193,1 milioni di dollari, o 1,79 dollari, rispetto ai 139,5 milioni di dollari, o 1,38 dollari per azione diluita, dello stesso periodo del 2021."Abbiamo assistito a una forte crescita della top-line nel terzo trimestre, a testimonianza della costante esecuzione dei nostri team nel capitalizzare le- ha affermato Nikesh Arora, presidente e CEO - Sulla base di questa forza in tutto il nostro portafoglio, stiamo nuovamente aumentando la nostra guidance per l'anno in termini di entrate e utili per azione"., Palo Alto Networks, si aspetta ora: ricavi totali compresi tra 5,481 miliardi di dollari e 5,501 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita anno su anno di circa il 29%; un utile netto diluito non GAAP per azione compreso tra 7,43 e 7,46 dollari; margine di free cash flow rettificato compreso tra il 32% e il 33%.Ottima la performance di, che si attesta a 486,3 con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 496,1 e successiva a 518,8. Supporto a 473,4.