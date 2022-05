Digital Value, Equita e Intesa avviano copertura con Buy

Equita

(Teleborsa) -hannosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT. La prima ha un giudizio Buy e un target price a, mentre la seconda ha una raccomandazione Buy con prezzo obiettivo a. Equita prevede che la società raggiungerà nel 2024 ricavi per 875 milioni di euro, EBITDA per 92 milioni di euro e utile netto per 51 milioni di euro. Intesa Sanpaolo stima, sempre al 2014, ricavi per 937 milioni di euro, EBITDA per 100 milioni di euro e utile netto per 58 milioni di euro.Equita si dice positiva per l'esposizione della società al trend secolare della digitalizzazione (con forti benefici dai progetti del PNRR, in particolare in ambito PA), una(che porta benefici sui margini), l'ingresso in nuovi mercati (come il settore finanziario), l'uso di canali indiretti di vendita, tramite collaborazioni con VAR e System Integrator, le(può diventare un aggregatore in un mercato IT molto frammentato in Italia) e laanche in scenari economici più sfavorevoli (grazie a clienti di grandi dimensioni e un rapporto diretto/disintermediato di lunga data sia con top vendor internazionali che con grandi clienti).Intesa Sanpaolo ritiene che Digital Value sia fortemente posizionata per capitalizzare le solide tendenze alla base della trasformazione digitale per: i suoi; la sua capacità di essere un attore end-to-end, che consente a Digital Value di coprire tutte le esigenze Infra ICT dei clienti; le sue persone di talento (il gruppo ha 450 certificazioni tecniche e tecnologiche); un, focalizzato su pubblica amministrazione e grandi soggetti; un solidodi riferimento.