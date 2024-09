NB Aurora, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 14,4 euro) ilsu NB Aurora, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 69%.Gli analisti ritengono che la cessione del 49,9% del portafoglio a fine 2023 abbia reso lae ora abbia le risorse finanziarie per continuare a investire in PMI italiane, ma anche per pagare i dividendi. Considerando che oltre il 50% del portafoglio ha una scadenza di 3+ ??anni, la distribuzione dei dividendi dovrebbe diventare "regolare", se gli scenari economici e finanziari sono favorevoli ai processi di cessione.