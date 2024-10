Digital Value, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Digital Value

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione dai precedenti 115 euro) e confermato la(a) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, dopo la pubblicazione dei risultati per il primo semestre 2024 Gli analisti scrivono che Digital Value hadi riferimento (cresciuto di circa il 5-6%). La redditività è stata particolarmente forte, confermando la strategia del management di focalizzarsi sempre di più sulle vendite di "qualità". Le prospettive per l'intero anno rimangono solide. Il, che dovrebbe consentire a Digital Value di accrescere significativamente le proprie competenze nei servizi e nella trasformazione digitale, anche espandendo la presenza del gruppo all'estero.Intesa Sanpaolo evidenzia che la recente debole performance del prezzo delle azioni (-14,6% negli ultimi 3 mesi) ha ampliato l'upside del prezzo obiettivo. "Continuiamo a credere che Digital Value venga(EV/EBITDA rettificato 2025 attualmente a 4,0x, implicando uno sconto di circa il 50% rispetto ai peer, nonostante un profilo di crescita superiore alla media, un outlook positivo e un modello di business resiliente)", si legge nella ricerca.