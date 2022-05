JPMorgan alza guidance su margine di interesse 2022

JPMorgan

(Teleborsa) -, la più grande banca statunitense, ha, una misura chiave della redditività derivante dall'attività creditizia. Il NII (in italiano margine d'interesse), escluso il contributo della divisione Markets, è, mentre in precedenza era atteso sopra a 53 miliardi di dollari e ancora prima (a gennaio) a 50 miliardi di dollari.JPMorgan, che ha rivisto alcune previsioni in occasione del Capital Markets Day, ha affermato che le sue prospettive per il 2022 per il NII si basano sul. Inoltre, è prevista una crescita dei prestiti a un tasso "high single-digit" e un "modesto" aumento degli investimenti in titoli.Il colosso statunitense stima che gli, ma non prima del 2022, grazie ai solidi bilanci dei consumatori e delle imprese. Gli accantonamenti per costruire riserve sulle perdite aumenteranno con la crescita dei prestiti, ha aggiunto JPMorgan, che mira a un ROTCE del 17% per l'anno in corso.