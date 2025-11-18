Saipem, JPMorgan ha una quota potenziale del 5,591%

JP Morgan Chase

ha una partecipazione rilevante in Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 12 novembre 2025. In particolare, l'1,791% sono azioni ordinarie, lo 0,673% sono obbligazioni convertibili con data di scadenza 11/09/2029, il 3,126% sono contratti di "equity swaps" con data di scadenza compresa tra il 24/03/2026 e il 29/07/2030. La partecipazione è detenuta tramite le società JPMorgan Securities PLC, JPMorgan Securities LLC e JPMorgan Chase Bank National Association.