JPMorgan costruirà la nuova sede centrale di Londra a Canary Wharf

(Teleborsa) - JPMorgan Chase & Co
prevede di costruire una nuova torre a Canary Wharf per la sua sede centrale nel Regno Unito
. L'edificio per uffici sarebbe di gran lunga il più grande di Londra, con una superficie di circa 270.000 metri quadrati, e potrebbe ospitare fino a 12.000 dipendenti. La costruzione dovrebbe durare sei anni.
L'immobile, che sarà co-sviluppato da Canary Wharf Group, è stato progettato da Foster + Partners, lo studio di architettura britannico che ha anche progettato la sede centrale della banca, recentemente inaugurata a New York.
"Questo edificio rappresenterà il nostro impegno duraturo nei confronti della città, del Regno Unito" e del suo personale, ha dichiarato Jamie Dimon, Amministratore Delegato di JPMorgan
. "La priorità del governo britannico per la crescita economica è stata un fattore critico nel prendere questa decisione".
Secondo JPMorgan, si prevede che lo sviluppo contribuirà all'economia locale con 9,9 miliardi di sterline
(13 miliardi di dollari), inclusi 7.800 posti di lavoro aggiuntivi nel settore edile e in altri settori.
Si tratta quindi di un investimento multimiliardario che sancisce lo status di Londra come centro finanziario globale, il giorno dopo la presentazione del bilancio
da parte del Cancelliere dello Scacchiere, Rachel Reeves, che punta a stimolare la crescita nel Regno Unito dopo aver aumentato le tasse di 26 miliardi di sterline.