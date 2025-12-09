Banca Mediolanum e Fineco in rialzo dopo che JPMorgan alza il target price

JPMorgan

(Teleborsa) -, dopo che gli analisti dihannodel settore. In particolare, suè stato alzato il prezzo obiettivo a a 26,5 euro per azione dai precedenti 23,1 euro, con raccomandazione "Overweight" confermata e inserimento del titolo nella "Analyst Focus List"; suè stato incrementato a 22 euro per azione dai precedenti 20, anche in questo caso confermando il rating "Overweight".Secondo gli analisti,, considerata la crescente partecipazione degli investitori retail ai mercati finanziari in un contesto di minore concorrenza per via dei bassi tassi di interesse. Su Banca Mediolanum viene apprezzata l'ottima esposizione al mercato della consulenza finanziaria in Italia, la notevole resilienza dei flussi di raccolta netta in diverse fasi del ciclo di mercato, oltre a una valutazione interessante rispetto agli altri peer del wealth management. Tuttavia,, poiché ritine che sia meglio posizionata per intercettare nuovi trend di clientela e di settore, tra cui quelli legati agli ETF.Si muove al rialzo, che si attesta a 18,74 euro, risultando. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 18,87 e successiva a 19,22. Supporto a 18,52.Migliora anche l'andamento di, che si attesta a 20,65 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 20,76 e successiva a 20,95. Supporto a 20,57.