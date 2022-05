Borsa, azioni doValue ammesse al segmento Star

doValue

(Teleborsa) -ha ricevuto, con provvedimento di Borsa Italiana n. 8858 del 25 maggio 2022, l‘ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sulGià ammesse a negoziazione sull’MTA di Borsa Italiana (ora Euronext Milan) dal 14 luglio 2017, le azioni ordinarie di doValue inizieranno a negoziaresul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan, segmento dedicato alle imprese con requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, comunicazione, liquidità e corporate governance (requisiti già ampiamente soddisfatti dalla Società).Come parte dell’ammissione al segmento Euronext STAR Milan, la Società ha ingaggiato Mediobanca - Banca di Credito Finanziario in qualità di Specialista, in conformità con quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa Italiana.