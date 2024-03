TISG, azionista di maggioranza cede 8,7%. Flottante pronto per STAR

(Teleborsa) -, azionista di maggioranza di The Italian Sea Group (TISG), ha completato con successo ladi complessive 4.602.000 azioni ordinarie di TISG, corrispondenti all', a un prezzo di 10,10 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 46.480.200 euro. Lo sconto rispetto al prezzo di chiusura di ieri, pari a 11,12 euro, è del 9,17%.A seguito del completamento dell'operazione, GC Holdingcomplessivamente 28.410.000 azioni ordinarie di TISG, pari alcirca del capitale sociale della stessa.L'incremento del flottante conseguente all'operazione realizza i requisiti di diffusione delle azioni necessari affinché la società possa richiedere l'del mercato Euronext Milan.Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, GC Holding ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner (Intermonte) un, relativamente alle azioni della Società di sua proprietà al termine dell'operazione.