Broadcom acquista VMware per 61 miliardi di dollari in contanti e azioni

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel settore dei semiconduttori e che sta cercando di diversificare il proprio business, ha raggiunto un, provider statunitense di servizi cloud. Secondo i termini dell'accordo, Broadcom acquisirà tutte le azioni in circolazione di VMware in una, in base al prezzo di chiusura di Broadcom azioni ordinarie il 25 maggio 2022. Inoltre, Broadcom assumerà 8 miliardi di dollari di debito netto VMware. Le due realtà hanno spiegato che la società combinata fornirà ai clienti aziendali "unaper accelerare l'innovazione e soddisfare le più complesse esigenze di infrastrutture informatiche".Gli azionisti di VMware sceglieranno diper ciascuna azione VMware. L'elezione degli azionisti sarà soggetta a proporzione, con il risultato che circa il 50% delle azioni di VMware sarà scambiato con un corrispettivo in contanti e il 50% sarà scambiato con azioni ordinarie Broadcom. La transazione dovrebbe aggiungere circa 8,5 miliardi di dollari di EBITDA pro forma entro tre anni dalla chiusura. Pro forma per l'anno fiscale 2021 di ciascuna società, le entrate del software dovrebbero rappresentare circa il 49% delle entrate totali di Broadcom.In connessione con la transazione, Broadcom ha ottenutodi debito completamente impegnati. Broadcom prevede di mantenere la sua attuale politica dei dividendi di fornire agli azionisti il ??50% del free cash flow dell'anno fiscale precedente. Broadcom, data la sua forte generazione di flussi di cassa e l'intenzione di rapido deleveraging."Sulla base della nostra, questa transazione combina le nostre principali attività di software per semiconduttori e infrastrutture con un iconico pioniere e innovatore nel software aziendale, mentre reinventiamo ciò che possiamo offrire ai clienti come azienda leader nel settore delle tecnologie per le infrastrutture", ha commentato Hock Tan, AD di Broadcom.