Broadcom, quarto trimestre sopra le attese. Ricavi da chip AI +74% su base annua

Broadcom

(Teleborsa) -, colosso statunitense che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture, ha chiuso ildell'anno fiscale al 2 novembre 2025 conpari a 18.015 milioni di dollari nel quarto trimestre, in aumento del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e sopra i 17,49 miliardi di euro attesi dagli analisti. L'è stato di 8.518 milioni di dollari nel quarto trimestre (+97%), mentre l'utile netto rettificato è stato di 9.714 milioni di dollari. L'è stato di 1,74 dollari nel quarto trimestre (+93%), mentre l'EPS rettificato è stato di 1,95 dollari (vs consensus di 1,86 dollari)."Nel quarto trimestre, il fatturato record di 18 miliardi di dollari è cresciuto del 28% su base annua,in crescita del 74% su base annua - ha dichiarato il- Prevediamo che lo slancio continuerà nel primo trimestre e prevediamo che il fatturato dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale raddoppierà su base annua, raggiungendo gli 8,2 miliardi di dollari, trainato dagli acceleratori AI personalizzati e dagli switch Ethernet AI. Prevediamo un fatturato totale per il primo trimestre del 2026 di 19,1 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato del 67%"."Nell'anno fiscale 2025, l'EBITDA rettificato è aumentato del 35% su base annua, raggiungendo la cifra record di 43 miliardi di dollari, e il free cash flow è stato solido, attestandosi a 26,9 miliardi di dollari - ha dichiarato la- Sulla base dell'aumento dei flussi di cassa nell'anno fiscale 2025,in azioni ordinarie del 10%, portandolo a 0,65 dollari per azione per l'anno fiscale 2026. L'obiettivo di un dividendo annuale in azioni ordinarie per l'anno fiscale 2026 di 2,60 dollari per azione rappresenta un record e il quindicesimo aumento consecutivo dei dividendi annuali da quando abbiamo iniziato a erogare dividendi nell'anno fiscale 2011".