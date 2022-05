L'indice delle aziende sanitarie marcia in positivo (+0,96%), exploit di Pierrel

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

DiaSorin

Recordati

Amplifon

Ftse SmallCap

Pierrel

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Eukedos

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 235.554,3, con un incremento di 2.266,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 877, dopo aver avviato la seduta a 870.Nel, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,29%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,04%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,97%.Tra le azioni del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 7,36%.Bene, con un rialzo dell'1,68%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,43%.