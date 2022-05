Caro energia, GB: tassa del 25% su extra profitti per sostenere i consumatori

(Teleborsa) - Un pacchetto di sostegno multimiliardario per i consumatori colpiti dall'aumento delle bollette energetiche nazionali, tramite unacome Bp e Shell. Questo ilper aiutare i britannici alle prese con la crisi del caro vita, un'inflazione ai massimi da 40 anni, e soprattutto bollette energetiche sempre più alte."Sappiamo che le persone stanno affrontando grandi difficoltà per il costo della vita", ha affermatosottolineando la consistenza del "significativo" intervento governativo. Il ministro del Tesoro ha assicurato che, grazie a tutte queste misure, i britannici "sentiranno di meno" il peso dell'inflazione.Nel dettaglio ilprevede lo stanziamento di 15 miliardi di sterline. Una simile misura era stata già adottata dal governo britannico lo scorso febbraio con un pacchetto di aiuti del valore di 9 miliardi di sterline. Complessivamente – ha fatto sapere Sunak –. Il piano prevede che ogni famiglia nel Regno riceva unoquesto autunno. Inoltre, per i nuclei meno abbienti c'è un cper attenuare le conseguenze del caro vita e dell'inflazione al 9%. Altre forme di aiuti economici mirati riguardano i pensionati e i disabili.Il Piano di aiuti sarà finanziato in parte attraverso un. Una tassa che viene però mitigata da. "È possibile sia tassare i profitti straordinari in modo equo che incentivare gli investimenti. Più le compagnie investiranno, meno tasse pagheranno" ha affermato Sunak intervenendo alla Camera dei Comuni. Il ministro ha spiegato che la nuova tassa sull'energia sarà addebitata sui profitti delle compagnie petrolifere e del gas ad un'aliquota del 25%. "Sarà una misura temporanea – ha sottolineato Sunak – quando i prezzi del petrolio e del gas torneranno a livelli storicamente più normali, la tassa sarà gradualmente eliminata". Secondo le stime la nuova tassa genererà un aumento delle entrate di circa 5 miliardi di sterline nel prossimo anno. A questi il governo aggiungerà. La misura segna un'inversione di tendenza da parte delche in precedenza aveva sostenuto che una mossa del genere avrebbe ostacolato gli sforzi delle compagnie petrolifere per investire in energia più verde.