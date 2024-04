Materie prime, 2023 secondo miglior anno di sempre per profitti

(Teleborsa) - Il 2023 è stato il secondo anno migliore di sempre in termini diper il commercio di, con ricavi superiori aie tanta liquidità da indirizzare in nuovi asset e per puntare a nuovi mercati. È questa l'analisi della società di consulenza Oliver Wyman che sottolinea come nonostante gli utili siano diminuiti rispetto ai record di successo del 2022, i profitti in tutto il settore hanno comunque eclissato i risultati precedenti, in linea con quelli registrati tra il 2008 e il 2009.Ladella società infatti è che i profitti delle più grandi società commerciali indipendenti mostreranno comunque un calo medio di oltre il 30% rispetto ai livelli record del 2022."Le aziende che acquistano, immagazzinano e spediscono le risorse mondiali stanno uscendo da quello che è stato il periodo più redditizio della loro storia con un enorme bottino di guerra per consolidare il loro ruolo didi energia, metalli e cibo mentre l’Occidente continua una transizione balbettante dai combustibili fossili, la cui domanda continua a crescere in tutto il mondo – spiega Investment News . – Hanno già acquistato raffinerie di petrolio, impianti di stoccaggio, centrali elettriche e persino altre società commerciali, ricevendo al contempo ingenti finanziamenti da paesi come Italia, Germania, Stati Uniti e Arabia Saudita per garantire la fornitura di beni essenziali come gas e rame".