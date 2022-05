Andamento sostenuto per l'indice dei beni personali italiano (+2,76%), exploit di MARR

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

media capitalizzazione

Marr

bassa capitalizzazione

Fila

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 82.355,2 e sta trattando a 83.905,8, balzando del 2,76% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 1.233 dopo un avvio a quota 1.199.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,55%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,30%.