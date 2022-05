Vertice UE, manca l'accordo sul petrolio per veto Ungheria

(Teleborsa) -. La riunione degli, che si era riunita per mettere a punto un'accordo di massima sul sesto pacchetto di sanzioni, in vista del Consiglio europeo che prende il via oggi,di greggio a partire dalla fine dell'anno,all'import del greggio proveniente dall'oleodotto Druzhba, che favorisce in particolare. E' stata proprio quest'ultima aE così è fallito il tentativo di raggiungere un accordo preliminare prima del vertice europeo, che dovrà varare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e prendere decisioni difensive sul tema energia e derrate alimentari.ai fini della ricostruzione dell'Ucraina. "Il Consiglio europeo - si legge nella bozza - sostiene ulteriori opzioni in linea con l'esplorazione attiva del diritto internazionale e dell'UE, comprese le opzioni volte a utilizzare i beni russi congelati per sostenere la ricostruzione dell'Ucraina".Via libera anche alla. "La preparazione a possibili gravi interruzioni dell'approvvigionamento e la resilienza del mercato del gas dell'Ue dovrebbero essere migliorate, in particolare concordando rapidamente accordi di solidarietà bilaterali e un piano europeo coordinato di emergenza", recita la bozza, aggiungendoI Ventisette si dicono uniti anche nel "proseguire rapidamente i lavori perin modo che resista alla futura volatilità dei prezzi, fornisca elettricità a prezzi accessibili e si adatti pienamente a un sistema energetico decarbonizzato". A questo propositoper frenare l'aumento dei prezzi dell'energia.Il Consiglio europeo, nel condannare "l'appropriazione illegale da parte della Russia della", sollecita Mosca a "in Ucraina, revocare il blocco dei porti ucraini del Mar Nero e consentire le esportazioni di generi alimentari, in particolare da Odessa". "L'Unione europea stadell'Ucraina e per sostenere il settore agricolo ucraino in vista della stagione 2022".Raggiunta l'intesa su un. "L'Unione europea continuerà a sostenere il governo ucraino nelle sue urgenti esigenze di liquidità insieme ai suoi partner del G7" e "continua inoltre a impegnarsi a rafforzare la capacità dell'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e sovranità" inclusa l'offerta di "sostegno militare all'Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace".