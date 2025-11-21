Tabacco, UE e Presidenza danese alla COP11 tentano di forzare la mano su divieti a prodotti innovativi

(Teleborsa) - Alla COP11
della Convenzione Quadro dell’OMS sul Controllo del Tabacco
, in corso a Ginevra
, la Presidenza danese e la Commissione europea stanno cercando di scavalcare la posizione comune
dell’UE per introdurre un divieto sui prodotti innovativi a base di nicotina
– come sigarette elettroniche e bustine di nicotina.
Questa iniziativa arriva nonostante settimane di negoziati a Bruxelles e la decisione del COREPER I
, lo scorso venerdì, di non includere tali divieti
nel mandato europeo. Ora, i funzionari UE stanno sfruttando la sessione di Ginevra per aggirare il mandato
spingendo misure che prevedono il divieto di fabbricazione, importazione, distribuzione, presentazione, vendita e utilizzo di tutti i prodotti emergenti contenenti nicotina.
Le proposte
, circolate in queste ore tra gli Stati membri, hanno già sollevato forti critiche
: diversi Paesi le giudicano eccessive, prive di analisi socio-economica e rischiose
per il contrasto al mercato illecito. Alla base del veto ci sono timori occupazionali e industriali
, soprattutto per filiere nazionali strategiche. In Italia, ad esempio, il comparto dei prodotti innovativi impiega oltre 100.000 persone.