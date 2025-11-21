Milano 10:15
42.731 -0,43%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:15
9.493 -0,36%
Francoforte 10:14
23.160 -0,51%

Tabacco, UE e Presidenza danese alla COP11 tentano di forzare la mano su divieti a prodotti innovativi

Economia
Tabacco, UE e Presidenza danese alla COP11 tentano di forzare la mano su divieti a prodotti innovativi
(Teleborsa) - Alla COP11 della Convenzione Quadro dell’OMS sul Controllo del Tabacco, in corso a Ginevra, la Presidenza danese e la Commissione europea stanno cercando di scavalcare la posizione comune dell’UE per introdurre un divieto sui prodotti innovativi a base di nicotina – come sigarette elettroniche e bustine di nicotina.

Questa iniziativa arriva nonostante settimane di negoziati a Bruxelles e la decisione del COREPER I, lo scorso venerdì, di non includere tali divieti nel mandato europeo. Ora, i funzionari UE stanno sfruttando la sessione di Ginevra per aggirare il mandato spingendo misure che prevedono il divieto di fabbricazione, importazione, distribuzione, presentazione, vendita e utilizzo di tutti i prodotti emergenti contenenti nicotina.

Le proposte, circolate in queste ore tra gli Stati membri, hanno già sollevato forti critiche: diversi Paesi le giudicano eccessive, prive di analisi socio-economica e rischiose per il contrasto al mercato illecito. Alla base del veto ci sono timori occupazionali e industriali, soprattutto per filiere nazionali strategiche. In Italia, ad esempio, il comparto dei prodotti innovativi impiega oltre 100.000 persone.
Condividi
```