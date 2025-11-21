Tabacco, UE e Presidenza danese alla COP11 tentano di forzare la mano su divieti a prodotti innovativi

(Teleborsa) - Alladella Convenzione Quadro dell’OMS sul, in corso a, la Presidenza danese e la Commissione europea stanno cercando didell’UE per introdurre un– come sigarette elettroniche e bustine di nicotina.Questa iniziativa arriva nonostante, lo scorso venerdì, dinel mandato europeo. Ora, i funzionari UE stanno sfruttando la sessione di Ginevra perspingendo misure che prevedono il divieto di fabbricazione, importazione, distribuzione, presentazione, vendita e utilizzo di tutti i prodotti emergenti contenenti nicotina.Le, circolate in queste ore tra gli Stati membri, hanno già: diversi Paesi le giudicanoper il contrasto al mercato illecito. Alla base del veto ci sono, soprattutto per filiere nazionali strategiche. In Italia, ad esempio, il comparto dei prodotti innovativi impiega oltre 100.000 persone.