Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre

Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 5 dicembre su base settimanale (WoW) -1,81 Mln barili, in calo rispetto al precedente 574K barili (la previsione era -1,2 Mln barili).
