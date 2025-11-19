USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 14 novembre

Milano 17:35
USA, Scorte petrolio nella settimana del 14 novembre su base settimanale (WoW) -3,43 Mln barili, in calo rispetto al precedente 6,41 Mln barili (la previsione era -1,9 Mln barili).

