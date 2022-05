Zona Euro, fiducia economia stabile a maggio

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile lanel mese di2022. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a, rispetto ai 104,9 punti del mese precedente (dato rivisto da 105 punti). La fiducia del complesso dell'Unione Europea si porta a 104,1 punti (-0,5 punti dal mese precedente). Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia deimigliora a -21,1 da -22 punti (le attese erano per un -21,1 punti). Il clima nell'cala a 6,3 punti da 7,7 (attese per 7,5 punti), neisale a 14 da 13,6 punti (consensus a 14,3 punti), mentre è stabile nel commercio al dettaglio (+0,1 punti). Crolla la fiducia nei(-5,5 punti rispetto al mese precedente). Nellela fiducia è stabile (-0,1 punti rispetto ad aprile).L'(Employment expectations indicator, EEI) registra un miglioramento a 112,9 punti nell'eurozona (+0,3 punti) e a 112,3 nell'UE (+0,5 punti).