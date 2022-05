Istat rivede al rialzo PIL: +0,1% da -0,2% preliminare

(Teleborsa) -indicando una, seppur lievissima, crescita del nostro prodotto interno lordo rispetto al calo indicato lo scorso 29 aprile. La stima definitiva fa registrare unain termini congiunturalistimerispetto a quella preliminare che evidenziata una diminuzione congiunturale dello 0,2% e un aumento tendenziale del 5,8%."La revisione congiunturale di 0,3 punti percentuali, benché di rilievo - sottolinea l'Istat - non rappresenta una eccezione assoluta in questo, visto che nel primo trimestre del 2021 la revisione al rialzo era stata di 0,5 punti".Il primo trimestre del 2022 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre del 2021.La ripresa del PIL è stata determinata soprattutto dalla(+0,4 punti la domanda nazionale al netto delle scorte) ed in particolare dagli(+0,8 punti) a fronte di undella(-0,3 punti). Sul piano interno, l’apporto deiè stato negativo (-0,5 punti) mentre è risultato nullo sia quello delle amministrazioni pubbliche, sia quello della variazione delle scorte.Rispetto al trimestre precedente, per i principali aggregati della domanda interna, si rileva una, a fronte di un aumento del 3,9% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, del 4,3% e del 3,5%.Si registranoper il valore aggiunto di, cresciuti rispettivamente dell’1,8% e dello 0,5%,dello 0,1%.