Sessione volatile a Wall Street. Focus su inflazione e scelte FED

(Teleborsa) -nel corso della seduta, azzerando parte delle perdite registrate in apertura di seduta e mostrando un andamento volatile. A tenere banco sono sempre i timori per l'inflazione, il suo effetto sugli utili aziendali e sulle decisioni della banca centrale statunitense. Oggi il presidente della Federal Reserve,, dovrebbe incontrare il presidentein una rara riunione nell'ufficio ovale per discutere dell'inflazione.L'incontro arriva dopo che ieri Christopher Waller, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve, ha detto che la banca centrale statunitense dovrebbe esseread ogni riunione da ora in poi fino a quando l'inflazione non sarà frenata.per la crescita e gli asset più rischiosi - hanno scritto gli analisti del BlackRock Investment Institute - Le banche centrali parlano duramente dell'inflazione, è in corso uno shock sui prezzi delle materie prime e i lockdown anti-Covid in Cina si sono aggiunti a una prospettiva macroeconomica più debole".A Wall Street, ilè sostanzialmentee si posiziona su 33.154 punti; sulla stessa linea, si muovel', che continua la giornata a 4.157 punti. Leggermenteil(+0,32%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,25%).(+1,18%),(+1,02%) e(+1,00%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei(-1,17%),(-1,13%) e(-0,93%).Tra i(+2,38%),(+0,64%),(+0,63%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.(+6,02%),(+5,01%),(+4,58%) e(+3,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,88%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,80%.Scende, con un ribasso del 3,08%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20%; preced. 20,3%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,9%)15:45: PMI Chicago (atteso 55 punti; preced. 56,4 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 103,9 punti; preced. 108,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 59,2 punti).