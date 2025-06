Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sui. La Casa Bianca è ottimista su un accordo con l'UE e ha inoltre preannunciato un probabile incontro tra il presidente,e l'omologo cinese, Xi Jiping.Sullo sfondo restano le preoccupazioni per lea livello internazionale, con il Tycoon che ha annunciato il raddoppio delle tariffe su alluminio e acciaio al 50% a partire da domani, 4 giugno.Sul fronte macroeconomico, l'unico dato previsto in agenda oggi riguarda glidi aprile.Sulle prime rilevazioni, ilviaggia a 42.323 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.934 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(+0,04%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,04%).