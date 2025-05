Debole il mercato americano. Focus sui conti Nvidia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

sanitario

United Health

Merck

Nike

Dow

Salesforce

Warner Bros Discovery

DexCom

Marvell Technology

Illumina

Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con l'attenzione degli investitori che per l'intera seduta è stata condizionata dall'attesa sui verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve e sulla trimestrale di Nvidia, che sarà pubblicata a mercati chiusi. Nelle minute la banca centrale americana conferma che un "approccio cauto" è appropriato in un momento di incertezza.Restano in primo piano restano le incertezze sui dazi, dopo due giorni di scambi in positivo complice il clima rasserenato dal rinvio deciso da Donald Trump delle tariffe al 50% sulle merci europee, anche se è stata respinta la proposta dell'UE di azzerare tutti i dazi sui beni industriali.Illima lo 0,28%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.914 punti. Sulla parità il(+0,08%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(-0,04%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,37%),(-0,90%) e(-0,49%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,00%.Tra i(+5,45%),(+2,26%),(+2,07%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,14%.