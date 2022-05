Visco riporta l'attenzione sulle riforme e vede con favore un bilancio comune UE

(Teleborsa) - Uno scenario all’insegna dell’, dovuto agli effetti ancora permanenti della, con l’aggiunta della. È questo il quadro tracciato dalnelle considerazioni finali, lette stamane nel corso dell’assemblea annuale della Banca d'Italia.- ha spiegato il Governatore - è stata particolarmente. Secondo le stime più recenti, "quest’anno ladel prodotto interno dovrebbe risultareben al di sotto di quanto previsto pochi mesi fa; un incremento già in larga parte acquisito grazie alla forte ripresa del 2021 e che implicherebbe quindi solo unain corso d’anno. Ma il rischio di un andamento meno favorevole - aggiunge Visco - è significativo".All’indebolimento contribuiscono inoltre ile la. A livello internazionale un recupero della domanda globale più rapido delle attese ha ovunque sospinto i prezzi dei prodotti intermedi;ha pesato soprattuttoiniziato per le tensioni geopolitiche. L’intensificarsi di queste, culminate con l’attacco della Russia all’Ucraina - ha spiegato il Governatore - è la ragione principale della diffusione delleÈ statoin Europa, pertanto continueranno ad essere favorevoli le condizioni di finanziamento per famiglie ed imprese, nell’ area Euro in termini reali i- ha detto Visco - sono, per la quota elevata di importazioni dalla Russia e per la rilevanza dell’industria manifatturiera che ne fa ampio uso. "In aprile valutavamo che ilin Ucraina - spiega il Governatore - avrebbe potuto comportare, complessivamente, per quest’anno e il prossimo" e "".In marzo, in aprile grazie ai provvedimenti del governo su carburanti, energia elettrica e gas è scesa di mezzo punto. Non si sono finora registrati segnali di trasmissione di pressioni dei prezzi sulle retribuzioni, anche per le caratteristiche del modello di contrattazione italiano.importate - ha detto il Governatore -. Il governo può distribuirne "gli effetti tra famiglie, produzione, generazioni presenti e future, non può annullarne l’impatto d’insieme”secondo la Commissione europeasia quest’anno che il prossimo, nonostante la situazione economica.Se le conseguenze della guerra colpiscono tutta l’Europa, iniziative a livello europeo come ile il programma, che dovrebbe porre fine alla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia,Ma- dice Visco - sarebbe unche “avrebbe unae garantirebbe la fornitura di beni pubblici europei a fronte di risorse proprie o di emissioni di debito pubblico".Per il Governatore unapotrebbe essere uno, evitando di dover creare di volta in volta programmi ad hoc, come è avvenuto per la crisi dei debiti sovrani e la pandemia. Questa innovazione - aggiunge - potrebbein corso del"E' in corso - dice Visco - una. La guerra in Ucraina rischia di deviare questo ripensamento e riportarci verso uni. Questo produrrebbe minori movimenti non solo di beni e servizi e di capitali finanziari, ma anche di tecnologie, idee e persone."Un mondo diviso in blocchimaggiormente ie - aggiunge il Governatore -soprattutto quel patrimonio diche, per quanto fragile, "oltre ad essere indispensabile per la convivenza pacifica tra le nazioni, rappresenta una insostituibile base per affrontare le sfide cruciali per le prossime generazioni". "Detto ciò - aggiunge - una correzione di rotta che miri aè indispensabile".E' il capitolo della relazione chedalle imprese italiane e dal sistema finanziario. La ritrovata fiducia del paese nelle prospettive economiche ha favorito la crescita degli investimenti e la ripresa. Ora ci sono- dice Visco - e il. Questo disegna una strategia articolata di modernizzazione del paese, che coniuga investimenti pubblici e privati, realizzando la transizione digitale e quella ecologica (verde).Oltre alla realizzazione di questo piano vanno aggiuntecome lae le risorse che il bilancio nazionale destina a programmi di spesa con obiettivi affini. Essenziale quindi, per rispettare le scadenze concordate dalla Commissione europea, è la definizione delle leggi e regolamenti inclusi nel PNRR. Fra gli interventi Visco cita in particolare la legge delega di riforma dele la legge sullaIl Governatore, parlando diha ricordato il milione di italiani che negli ultimi dieci anni hanno lasciato il paese per trasferirsi all’estero.Particolare attenzione ai: da qui al 2030, oltre agliprevisti dal PNRR, il Sud potrà contare su risorseprovenienti da fondi strutturali europei e dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione.La crisi prodotta dalla guerra - ha poi aggiunto Visco - non comporta di rivedere le linee strategiche del Piano, accresce semmai l’esigenza diPer quanto riguarda le difficoltà connesse con il rincaro dei beni energetici potranno essere superate, come sta avvenendo con specifici stanziamenti.Laè in linea con quelli medi degli altri intermediari vigilati direttamente dalla BCE. Il1.400 miliardi di depositi bancari e 1.300 miliardi gestiti da fondi comuni.La crisi pandemica - ha ricordato Visco - ha dato una fortedi tutti i comparti dell’industria finanziaria. Particolare attenzione è dedicata alle, ma l’unico strumento in circolazione privo del rischio di insolvenza è il contante emesso dalla banca centrale.Una- ha aggiunto Visco - rappresenterebbenella moneta e fungerebbe da completamento al contante e ai mezzi di pagamento elettronici esistenti, nonché allo sviluppo privato di strumenti digitali affidabili.