DWS, cambio al vertice dopo perquisizione polizia per accuse greenwashing

(Teleborsa) -ha annunciato modifiche al suo Group Management Committee dopo che, in accordo con la società, da amministratore delegato di, uno dei principali asset manager a livello globale. Sebbene DWS sia quotata in modo indipendente in borsa, Deutsche Bank possiede una quota di quasi l'80%.assumerà la responsabilità dell'Asset Management a livello di gruppo Deutsche Bank e diventerà amministratore delegato di DWS a partire dal 10 giugno 2022.Il cambio al vertice arriva dopo la perquisizione di ieri da parte delle polizia tedesca , che indaga sulle accuse di comportamenti fuorivianti in merito agli investimenti green. Il CEO uscente, Asoka Woehrmann, ha detto ai dipendenti in una nota che è stata una gioia vedere DWS prosperare ma che ""."Voglio ringraziare Asoka per il suo straordinario lavoro e le sue prestazioni per DWS e Deutsche Bank - ha detto Christian Sewing, CEO di Deutsche Bank - L'del nostro modello di business. Siamo convinti che DWS continuerà la sua storia di successo sotto la guida di Stefan Hoops. Negli ultimi anni ha preso importanti decisioni strategiche in Corporate Bank. Lae sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi".