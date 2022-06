Assoreti, raccolta netta in calo ad aprile. Crolla la liquidità

(Teleborsa) - Il crollo del flusso di risorse nette posizionate su conti correnti e depositi trascina al ribasso la, che risulta pari a circa 3,7 miliardi di euro ad, in contrazione del 22,9% rispetto ai risultati del mese precedente. Secondo i dati di Assoreti, la liquidità aumenta di soli 155 milioni di euro (2,2 miliardi a marzo), mentre il flusso di raccolta realizzato complessivamente su strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali raggiunge i 3,5 miliardi, con un aumento del 36,6% m/m.In particolare, la raccolta netta sulladel portafoglio si attesta a 2,1 miliardi e sale del 17% m/m; le risorse nette indirizzate suglivalgono più di 1,4 miliardi di euro, risultando in crescita dell’80,6% m/m. La contrazione tendenziale (-34% a/a) coinvolge quasi tutte le macro-famiglie di prodotto."Contestualizzati con lo scenario attuale, i risultati di raccolta ben rappresentano - specialmente nella valutazione dell'asset mix - la crescita del nostro sistema che continua a mobilitare la domanda di consulenza finanziaria da parte dei risparmiatori italiani - ha commentatodi Assoreti - Ile coinvolge anche la liquidità raccolta nei mesi precedenti che, progressivamente, viene indirizzata verso soluzioni finanziarie più efficienti, con la consapevolezza che l’attuale congiuntura economica intacca ulteriormente il valore reale dei risparmi lasciati su conti correnti e depositi".La distribuzione diretta di quote didetermina volumi di raccolta netta per 611 milioni di euro. Il coinvolgimento degli Oicr aperti di diritto estero si conferma prevalente (637 milioni) così come la raccolta netta positiva per i fondi chiusi mobiliari (42 milioni); ancora negativo, invece, il bilancio dei fondi aperti italiani (-69 milioni). La raccolta netta sulle gestioni collettive azionarie supera 1 miliardo di euro.Quasi il 52% delle risorse nette destinate alla componente gestita di portafoglio confluisce sulcon volumi pari a 1,1 miliardi di euro; la raccolta è positiva per tutte le tipologie di prodotto, con la prevalenza dei versamenti netti sulle polizze multiramo (514 milioni) e delle unit linked (428 milioni). Il bilancio delle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 395 milioni; le scelte di investimento privilegiano ancora le Gpf (298 milioni).Il contributo mensile delle Reti al sistema degli, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, supera, pertanto, 1,8 miliardi di euro, compensando i deflussi realizzati dagli altri canali di distribuzione e portando, così, in positivo il bilancio mensile dell'industria (1,6 miliardi); l’apporto da inizio anno sale, quindi, a 7 miliardi e rappresenta il 48,5% della raccolta netta realizzata dall’intero sistema fondi (14,3 miliardi).Circa il 50% della raccolta netta realizzata sulla componente finanziaria del comparto coinvolge i(717 milioni); positivo il saldo delle movimentazioni per quasi tutte le altre tipologie di strumento e, in particolare, per i(333 milioni) ed i(262 milioni).