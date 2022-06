Lavoro, Bonomi: "Non serve bonus 200 euro ma taglio cuneo fiscale"

(Teleborsa) -, "già finito con la prima bolletta",. Lo ha affermato il Presidente di Confindustriaal Festival dell'Economia di Trento, aggiungendo che, a proposito del salario minimo, tutti i contratti in cui è parte Confindustria sono superiori alle proposte presentate in Parlamento."Il livello di cui si parla, nove euro all’ora, è già superato da tutti i nostri contratti nazionali, da questo punto di vista è un tema che non riguarda Confindustria. Piuttosto - ha detto Bonomi - occorre agire per contrastare le sacche di lavoro opaco, le false cooperative, i contratti in dumping, che non dovrebbero proprio esistere"."Il tema è se si vuole ragionare veramente e costruire un modello con un Reddito di cittadinanza o piuttosto uno strumento serio di lotta alla povertà, un salario minimo per quei settori che non hanno contratti", ha aggiunto i Presidente di Confindustria, affermando "se è così mettiamoci intorno ad un tavolo e costruiamo un sistema di questo tipo, altrimenti facciamo demagogia".Il numero uno dell'associazione di Viale dell'Astronomia ha lanciato anche la proposta diprevisto dal DEF,italiano che è molto superiore alla media europea. "Ricordo che la spesa pubblica vale mille miliardi - dice Bonomi - credo che trovare l’1,6% di questa cifra sia fattibile".Bonomi ha poi affermato di. "La mia proposta è chiara mentre quella del ministro del Lavoro Orlando ancora non l’ho sentita", ha precisato l'imprenditore, sollecitando il Ministro ad agire dove c'è l'illegalità ed il lavoro nero. "Se il ministro vuole davvero combattere il lavoro nero e chi lo sfrutta, - ha detto - domani andiamo a Rosarno, lì c'è una sacca di illegalità".Respinte le accuse di voler ostacolare laperché in due anni ne sono stati rinnovati 28 nazionali e dei 7 milioni di lavoratori in attesa di rinnovo solo 240mila sono nell’industria.Bonomi ha espressosulla capacità di, perché ha notato che, come dimostra la nuova normativa sulla concorrenza.A proposito dekla questione energetica, il leader di Confindustria ha ribadito la suadelle imprese energetiche e si è espresso invece, affermando che il Premier Draghi "è stato bravo a portare questa posizione", anche se la strada è ancora tutta in salita.