The Lifestyle Group crolla per potenziali azioni legali contro ex amministratori

The Lifestyle Group

The Lifestyle Group

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA. In una comunicazione arrivata venerdì a mercati chiusi, è stato comunicato che il CdA ha deliberato di conferirenei confronti di Fabio Pasquali e Nicola Valietti, nonché di ulteriori eventuali altri soggetti, a tutela degli interessi della società. La vicenda riguarda operazioni con parti correlate non dichiarate al mercato dal precedente consiglio di amministrazione.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 0,1052. Il controvalore è molto limitato. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,1033 e successiva 0,1015. Resistenza a 0,1081.