Porto Aviation Group, si dimette consigliere non esecutivo Masetti

Porto Aviation Group

(Teleborsa) -, attiva nel settore aeronautico ed in particolare nella progettazione, realizzazione e produzione di velivoli monomotore ed eliche, quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna ildal Consiglio di Amministrazione con effetto immediato, per motivi di natura personale.Si segnala che alla data odierna Massimo Masetti detiene unasociale di Porto Aviation Group.Il Consiglio di Amministrazione di Porto Aviation Group provvederà quanto prima ad assumere le opportune deliberazioni necessarie alla cooptazione di un nuovo consigliere.