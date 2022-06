DiaSorin realizza ridefinizione della struttura societaria

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha dato, già reso noto al mercato. L'operazione punta a rendere la struttura societaria di DiaSorin coerente con l'evoluzione organizzativa e con la natura multinazionale del gruppo, e prevede ildi DiaSorin relativo alle attività operative condotte in Italia e nel Regno Unito a favore di, società interamente e direttamente controllata. DiaSorin continuerà ad occuparsi della definizione e dello sviluppo dell'indirizzo strategico, della tesoreria e dell'attività di coordinamento a beneficio dell'intero gruppo.L'assemblea di DiaSorin Italia ha deliberato unda 353.490.219 euro, riservato in sottoscrizione a DiaSorin, da sottoscriversi e liberarsi integralmente mediante il conferimento, e la. DiaSorin Italia acquisirà la titolarità del ramo d'azienda e avrà un capitale sociale pari a 1.000.000 euro rappresentato da 1.000.000 azioni, prive del valore nominale, interamente detenute da DiaSorin.L'assemblea di DiaSorin Italia ha deliberato dicomposto da cinque membri, un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti e la società di revisione legale. Gli organi sociali resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.