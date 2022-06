Investimenti, il neo broker olandese BUX sbarca in Italia

(Teleborsa) - Dopo lo sbarco della tedesca Trade Republic questo inverno, un altro neo broker europeo è. Si tratta della, specializzata in investimenti da mobile. L'app, chiamata BUX Zero, permette di investire senza commissioni in oltre 2.000 azioni ed ETF italiani e internazionali, acquistare porzioni di più di 30 azioni statunitensi e oltre 150 ETF e investire in 20 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Litecoin. BUX Zero offre anche agli utentiai rischi e di sostenere le aziende che corrispondono ai loro valori."Il nostro ingresso nel mercato italiano avviene in un contesto in cui- ha commentato il- Basti pensare che l'Italia registra un tasso d’inflazione pari al 6,5% su base annua e gli investimenti privati sono ancora oggi proibitivi, con una conseguente disomogeneità nel territorio: il Nord ha infatti accesso all'83% degli investimenti, mentre il Sud ha accesso solo al 3%. Il nostro obiettivo è quindi duplice: da un lato permettere agli italiani di ottenere il massimo dai propri risparmi, dall'altro. E vogliamo farlo con una App semplice, intuitiva e sicura".BUX è nato nel 2014 e. BUX Zero è attualmente. I servizi di investimento di BUX Zero sono autorizzati e regolamentati dall'Autorità olandese per i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten, AFM), mentre BUX X, un nome commerciale di BUX Financial Services Limited, è regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA) britannica.