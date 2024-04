Brembo, operativo il trasferimento sede legale in Olanda

Brembo

(Teleborsa) - E' operativa da oggi la trasformazione transfrontaliera di. La nuova denominazione della società è Brembo N.V. e la sede legale è stata trasferita ad Amsterdam, mentre la quotazione e la sede fiscale resteranno in Italia.E' stata anche costituita una sede secondaria, con stabile rappresentanza della società in Italia, per la quale è stata richiesta la registrazione presso il registro delle Imprese di Bergamo.La trasformazione transfrontaliera è stata approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 luglio 2023 mentre l'atto notarile di diritto olandese è stato stipulato il 25 gennaio 2024 con efficacia differita al giorno successivo all'assemblea che approvato il bilancio del 2023 e che si è svolta ieri, 23 aprile 2024.