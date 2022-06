Ki Group, società di revisione non in grado di esprimere giudizio su bilancio

Ki Group Holding

(Teleborsa) - RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabiledi esercizio di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva come holding nel settore dei prodotti biologici e naturali. RSM sottolinea disu cui basare il proprio giudizio con riferimento a: presupposto della continuità aziendale, valutazione delle partecipazioni in imprese collegate e fondi per rischi ed oneri.della società e del gruppo e non è stato possibile, pertanto, verificare l'evoluzione prevedibile della gestione e la capacità della società di recuperare gli attivi e di far fronte ai debiti scaduti e alle obbligazioni in essere, iscritti nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021", si legge nella revisione.