Fidia, Luca Carante nuovo Group CFO e Dirigente Preposto

Fidia

(Teleborsa) -, società a capo dell’omonimo gruppo leader a livello internazionale nel settore dei controlli numerici e della progettazione,produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, comunica che il Consiglio di Amministrazione hadeliberato di nominare Luca Carante quale nuovo Group Chief Financial Officer e quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.Per quanto a conoscenza della Società, si legge in una nota, alla data odierna Carante non risulta titolare di azioni ordinarie della Società.