Olidata, assemblea delibera approvazione bilancio e compensi

Olidata

(Teleborsa) -rende noto che, in seduta ordinaria,della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione. L’andamento di gestione di Olidata nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia Ricavi Operativi pari a Euro 20,3 milioni, EBITDA pari a Euro 0,10 milioni, EBIT pari a Euro - 0,7 milioni. La perdita di esercizio è stata pari a circa 569 mila euroed è stata portata a nuovo.L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato, la. Approvata lproposta del socio di maggioranza Antarees in data 30 Aprile2025, incrementando il compenso complessivo annuo per il Collegio Sindacale per l’esercizio 2025 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio Sindacale, da 30.000,00 euro lordi a 60.000 euro lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e da 20.000 euro lordi a 25.000 lordi per ciascun Sindaco Effettivo.