Logistica sostenibile e resiliente. Marciani: "Necessario creare veri e propri ecosistemi"

Nestlè

Unilever

PepsiCo

(Teleborsa) -, per ridurre il consumo di materie prime ed energia e favorire il riutilizzo degli scarti e dei rifiuti. Ne parla ildell’associazione, intitolato "Economia circolare e logistica collaborativa", presentato nella sede dia Roma in piazza Santissimi Apostoli.Negli USA, ad esempio, la piattaforma dell’impresa sociale, con partner come, consente ai clienti di ordinare prodotti spediti in. In Cina, a Xiongan, dal 2019 sono in serviziodell’ultimo miglio mentre il Manbang Group ha riunito oltre 5 milioni di camionisti cinesiin una specie diper utilizzare al massimo i vani di carico e risparmiar energia. In Italia la start up marchigiana Edilmag ha realizzato il: merci, strumenti e scarti di lavorazione vengono fotografati, inseriti in un inventario on line, geolocalizzati e messi a disposizione delle altre imprese edili. Un altro caso di successo italiano è la CPR, leader nelNella prefazione al Quaderno, il Ministro E, ha illustrato le caratteristiche della, indicando che "un sistema logistico resiliente ai cambiamenti climatici dovrebbe avere queste caratteristiche:, con priorità alla sicurezza rispetto alla tempestività; attuare unaeconomica, con hub regional collocati in territori sicuri dal punto di vista climatico; organizzarecon volumi inferiori; migliorare la, con capacità di spostare rapidamente le merci da una modalità di trasporto all’altra in caso di emergenza; trasformare gli attuali processi di consegna just-in-time, con la costituzione di"., Presidente di Freight Leaders Council, ha sottolineato che "il settore dellapresenta già ora molte soluzioni circolari efficaci e il"Il- ha spiegato - si deve manifestare, per far sì che prodotti e imballaggi generino minori emissioni di carbonio fino alla fine del ciclo di vita. Oltre a ottimizzare quanto già esiste nel settore della logistica, lo sviluppo dell’economia circolare è in grado di creare opportunità di business completamente nuove. Come in natura, bisogna".