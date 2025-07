Ucraina: Benigni (Presidente ELT Group e vice presidente Aiad): “In Ucraina è importante creare reali opportunità di collaborazione”

(Teleborsa) - "La situazione che si sta delineando in Ucraina evidenziaper la cooperazione industriale e la fornitura accelerata di beni per la difesa e la protezione. In questo senso, considero quanto si sta facendo in ottica europeache sarà in grado di portare vantaggi concreti ad entrambe le parti.In Ucraina non si tratta di "vendere", ma diDa questi due giorni è emersa una volontà forte da parte dell’Europa e dei paesi della NATO di adottare l’Ucraina con un guizzo di natura politica che non era affatto scontato. Ora è necessario concretizzare questa volontà rimuovendo alcuni ostacoli per permettere a questa collaborazione di diventare concreta".E’ quanto ha affermatoazienda italiana leader nei sistemi di difesa elettronica, e Vice Presidente vicario di AIAD – Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza durante la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma.