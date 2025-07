UE punta su "crediti" per incentivare investimenti privati in azioni positive per natura

(Teleborsa) - Lahaper incentivare gli investimenti privati ??in azioni che proteggono e preservano la natura e premiare coloro che intraprendono tali azioni e vi investono.I crediti natura rappresentano unda parte di un'azienda, un istituto finanziario, un ente pubblico o un cittadino, che in cambio può beneficiare di ecosistemi più puliti, riduzione dei rischi, miglioramento della reputazione e maggiore accettabilità sociale per i propri progetti. Queste azioni positive per la natura possono essere, garantendo così credibilità agli investitori che le sponsorizzano attraverso i crediti natura.Questiad aziende (ad esempio, aziende agroalimentari, assicuratori), enti pubblici o cittadini che desiderano contribuire al ripristino della natura, raggiungere obiettivi di sostenibilità, investire nella riduzione dei rischi legati alla natura o sostenere gli ecosistemi locali. I ricavi derivanti dai crediti natura torneranno ai gestori del territorio, premiando il loro lavoro positivo per la natura e consentendo il reinvestimento., sottolinea la Commissione, tuttavia si prevede che la domanda globale di crediti per la biodiversità raggiungerà i 180 miliardi di dollari, a seconda dell'adozione delle politiche e dell'azione delle aziende. Se l'UE riuscisse a intercettare parte di questa domanda, potrebbe contribuire a colmare il deficit di finanziamento annuale per la biodiversità in Europa, stimato in 37 miliardi di euro."Dobbiamo mettere la natura in bilancio - ha commentato la- È esattamente ciò che fanno i crediti natura. Se ben progettati, forniranno uno strumento efficiente e orientato al mercato che incoraggerà il settore privato a investire e innovare. Con investimenti e innovazione, generiamo entrate per coloro che lavorano per la protezione della natura, compresi i nostri agricoltori, i nostri proprietari terrieri e i nostri silvicoltori".L'UE si è impegnata a destinare ilentro il 2026-2027 e a raddoppiare la spesa esterna per la biodiversità, portandola a 7 miliardi di euro. Con una stima di 65 miliardi di euro necessari ogni anno per gli investimenti nella biodiversità, combinare finanziamenti pubblici e privati ??sarà "essenziale" per ottenere risultati su larga scala e in tempi rapidi, si legge in una nota della Commissione.