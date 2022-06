Lindbergh, rinnovo contrattuale da 13 milioni di euro con Jungheinrich

Lindbergh

Jungheinrich

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha siglato un(considerati i volumi attesi) con la multinazionale tedesca, leader nella logistica di magazzino in Europa. Il nuovo accordo sarà valido per le attività e i servizi da svolgersi sul territorio italiano e decorrerà da gennaio 2023, per unafino al 31 dicembre 2025. Il rinnovo ha ad oggetto l'erogazione di, incluse le attività di gestione di rifiuti speciali, gestione di magazzino, preparazione ed allestimento degli ordini e trasporti inbound."Quando abbiamo iniziato, nel 2008, ad erogare servizi per Jungheinrich, non immaginavamo che stessimo gettando le basi per una partnership così solida e duratura nel tempo - ha commentatodi Lindbergh - Collaborare con aziende di questo standing è per noi un motivo di vanto e grande orgoglio. Da un lato viene– sancita anche dal recente rinnovo per l’erogazione dei servizi sul territorio francese – che Jungheinrich ripone in noi. Dall'altro, siamo consapevoli delle enormi potenzialità di sviluppo – soprattutto di nuovi servizi - che questa collaborazione potrà portare".