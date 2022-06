Aedes SIIQ, offerta Hines è "oggetto di approfondita analisi"

Aedes SIIQ

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha reso noto che gli advisor finanziari di Hines hannoS.p.A. in liquidazionedell'intera partecipazione detenuta da quest'ultimo in Aedes SIIQ."L'offerta è ada parte del Collegio dei Liquidatori di Augusto - si legge in una nota - Nel rispetto della vigente normativa vi aggiorneremo nel caso di raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni economiche e contrattuali".