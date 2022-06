Azimut, raccolta netta da inizio anno a 2,6 miliardi

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel mese di maggio 2022 una raccolta netta positiva per 681 milioni di euro. Ilcomprensive del risparmio amministrato si attesta a fine maggio a euro 83,4 miliardi, di cui euro 53,5 miliardi fanno riferimento alle masse gestite."La raccolta netta totale registrata nel mese di maggio è stata sostenuta e segue il trend positivo registrato dall'inizio dell'anno - commenta-. La componente di risparmio gestito è stata impattata dal disinvestimento di alcuni dei nostri fondi propri (circa 150 milioni di euro) per finanziare parzialmente il pagamento del dividendo. Gli AuM dei mercati privati si attestano ora al 10% delle masse gestite, in linea con il nostro obiettivo di raggiungere almeno il 15% entro il 2024che la vicinanza e le forti relazioni dei nostri consulenti finanziari con i clienti, unite alle nostre strategie di investimento innovative e di successo, continueranno a favorire una crescita futura sostenibile".