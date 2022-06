HQF, debutto senza scossoni su Euronext Growth Milan

High Quality Food

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, gruppo italiano attivo nel settore agro-industriale di alta qualità. Le azionisul mercato Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, rispetto al prezzo di collocamento di 1,90 euro. Il gruppo romano ha raccolto 2,9 milioni di euro durante l'IPO, con una capitalizzazione all'avvio delle negoziazioni di 16,9 milioni di euro (flottante al 16,97%).Il titolo haper azione, prima di perdere terreno e scambiare a 1,89 euro per azione dopo mezz'ora dalla campanella. Il controvalore dei primi 30 minuti è di 152.711,025, per 8 contratti.High Quality Food rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 177 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan."La quotazione in Borsa Italiana, ci ha entusiasmato ed è un'operazione importante per High Quality Food, anche sotto il profilo della comunicazione e visibilità - ha commentato il- Abbiamo ricevuto un positivo riscontro da parte di investitori italiani ed esteri di elevato standing e l'accesso al mercato azionario ci aiuterà a. Abbiamo creato un ecosistema di economia circolare, un sistema etico, lavorando in questi anni con l'obiettivo di essere un partner affidabile per la nostra filiera e per tutti i nostri clienti, cui assicuriamo una"."Vogliamo ora utilizzare i proventi della raccolta per accelerare il conseguimento dei nostri obiettivi strategici facendo leva su un business model di successo, in un settore in crescita - ha aggiunto - Oggi siamo una realtà conosciuta, riconosciuta e apprezzata in Italia e non solo, e vogliamosul territorio italiano, e spingere ancora sull’internazionalizzazione ampliando così il nostro raggio di azione con maggiore celerità".