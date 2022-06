PNRR cruciale per rilancio beni culturali. ENEA in prima linea con ricerca e tecnologie

(Teleborsa) - ", a dimostrazione della sua ritrovata centralità". E' quanto affermato dal Ministro della Culturain una intervista rilasciata ad ENEA e sull'ultimo numero del magazine.La rivista ospita anche le interviste al presidente della Regione Lazioe alla direttrice dei Musei Vaticani, oltre a contributi di protagonisti del settore quali la direttrice dell’Istituto Centrale del Restauro, il presidente di Lazio Innova, la presidente del Centro di Eccellenza DTC Lazio, la direttrice dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milanoe il presidente dell’Associazione internazionale #DiCultHerAl centro iled ilal rilancio del settore dei beni culturali che è fra i più colpiti dalla pandemia. "Oggi il PNRR non solo può dare una boccata di ossigeno, ma deve imprimere un forte impulso a questo comparto", afferma il presidente dell’ENEAoffrendo l'expertti se dei propri ricercatori a sostegno della PA.sono descritte dai ricercatori dell’Agenziacome iper monitorare lo stato di salute delle opere d’arte,per l’analisi e il controllo della vulnerabilità di ponti e viadotti di interesse storico-artistico ,delle statue dei Giardini Vaticani o dei marmi di Michelangelo a Firenze,e renderle fruibili a un pubblico più ampio, basamenti per proteggere i Bronzi di Riace dai terremoti e la piattaforma antivibrazioni per ridurre gli effetti del traffico sul "Sarcofago degli Sposi", tra i maggiori capolavori dell’arte etrusca. Tra le attività dell’Agenzia anche soluzioni per il deterioramento dei manufatti, nanotecnologie, infrastrutture ICT e tavole vibranti per la valutazione del rischio sismico, robotica, tecniche neutroniche e Sistemi di Supporto alle Decisioni oltre a interventi di efficientamento energetico.