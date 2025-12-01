Disabilità e ricerca: ENEA partecipa all’evento “Talenti (in)visibili”

(Teleborsa) - Mercoledìa Roma, in occasione della, i Comitati Unici di Garanzia (CUG) di ENEA, ASI, INAF, INFN, ISS, ISTAT e Sapienza Università di Roma organizzano l’eventoper favorire un confronto attivo sul tema dellnei contesti scientifici (sede ASI, Via del Politecnico snc - ore 9:30).Tra i temi al centro dell’incontro: leancora presenti nel mondo della ricerca e dell’alta formazione; gliper favorire l’accessibilità e la piena partecipazione; il ruolo die non ultimo ilENEA partecipa all’evento con il direttore del Personale,a testimonianza dell’impegno dell’Ente nel promuovere ambienti di lavoro inclusivi, accessibili e attenti alle competenze di tutte le persone.In Italia, rInoltre, anche quando occupati, non sempre le posizioni lavorative corrispondono a competenze e livelli di qualificazione acquisiti. Il quadro accademico presenta analoghe criticità:Inoltre, non tutte le amministrazioni pubbliche hanno pienamente coperto le posizioni riservate dalla legge 68/1999, che promuove l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso il collocamento mirato.