Disabilità e ricerca: ENEA partecipa all’evento “Talenti (in)visibili”

(Teleborsa) - Mercoledì 3 dicembre
a Roma, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità
, i Comitati Unici di Garanzia (CUG) di ENEA, ASI, INAF, INFN, ISS, ISTAT e Sapienza Università di Roma organizzano l’evento "Talenti (in)visibili: disabilità, ricerca e pari opportunità"
per favorire un confronto attivo sul tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
nei contesti scientifici (sede ASI, Via del Politecnico snc - ore 9:30).
Tra i temi al centro dell’incontro: le barriere
ancora presenti nel mondo della ricerca e dell’alta formazione; gli strumenti
per favorire l’accessibilità e la piena partecipazione; il ruolo di istituzioni, disability manager, medici competenti e responsabili del personale
e non ultimo il valore della diversità come leva di innovazione scientifica e culturale
.
ENEA partecipa all’evento con il direttore del Personale, Davide Ansanelli,
a testimonianza dell’impegno dell’Ente nel promuovere ambienti di lavoro inclusivi, accessibili e attenti alle competenze di tutte le persone.
In Italia, risulta occupato solo il 33,5% delle persone tra i 15 e i 64 anni con gravi disabilità.
Inoltre, anche quando occupati, non sempre le posizioni lavorative corrispondono a competenze e livelli di qualificazione acquisiti. Il quadro accademico presenta analoghe criticità: su circa 36 mila studenti con disabilità iscritti alle università italiane, meno di 500 accedono a percorsi di ricerca post-laurea.
Inoltre, non tutte le amministrazioni pubbliche hanno pienamente coperto le posizioni riservate dalla legge 68/1999, che promuove l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso il collocamento mirato.