Enea, Innovazione: strutture multifunzionali e sostenibili per componenti di auto elettriche

(Teleborsa) - Realizzaredirettamente nel telaio delle auto elettriche. È quanto si propone il progetto, finanziato dal, al quale partecipainsieme ad(capofila), e"Negli ultimi anni la crescita e la diffusione delle auto elettriche sta avendo un notevole impulso e l’impiego delle batterie negli autoveicoli ha portato nuove esigenze costruttive sia in termini di ingegneria del veicolo che di requisiti tecnici", commenta il, ricercatore del Laboratorio Componenti e sistemi intelligenti per la manifattura sostenibile presso il Dipartimento Sostenibilità. "Lacompositi di nuova generazione per realizzare strutture complesse, ma anche più leggere a parità di requisiti strutturali".Il progetto prevede la, come carbonio e vetro, le cui proprietà permettono di realizzare manufatti estremamente leggeri e resistenti già applicati con successo in ambito aeronautico e automobilistico."Comesperimenteremo materiali e tecniche di stampa 3D per realizzare componenti automobilistici e svilupperemo attività di recupero e riuso di sfridi e scarti di compositi rinforzati con fibre di carbonio per la chiusura del ciclo produttivo", prosegue Galvagno. "Per migliorare la sostenibilità ambientale ed economica del settore – conclude -Le strutture alveolari così realizzate garantiranno una rigidezza torsionale equivalente o superiore a quelle attuali. Saranno, inoltre,per l’alloggiamento del pacco batterie."Per ildella progettazione strutturale dei prototipi contenitori batterie e investigheremo i processi innovativi di presso-termoformatura con materiali compositi termoplastici con e senza fibra per consentire progressi tecnologici di processo e prodotto", spiega il, responsabile tecnico R&D di Aerosoft. "Le ultime generazioni di batterie sono ancora particolarmente pesanti – conclude – pertanto il trade off con le strutture portanti del veicolo diventa sempre più il focus dei costruttori".